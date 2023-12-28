«Локомотив» о видео, в котором Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград»: «Уже лучше, но нужна работа над ошибками»

«Локомотив» отреагировал на новое видео с участием нападающего команды Артема Дзюбы.

В Сети появился ролик с вечеринки, посвященной дню рождения жены футболиста. В видео Дзюба поет песню «Поезд на Ленинград».

Ранее, 25 декабря форвард опубликовал видео с той же вечеринки, в котором он спел песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Уже лучше, но опять придется провести работу над ошибками», — говорится в публикации в Telegram-канале «Локомотива».

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года по июнь 2022 года. 35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.