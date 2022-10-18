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Сегодня, 16:05

Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Появилось полное видео перепалки главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура РПЛ.

После завершения первого тайма Абаскаль направился в сторону Федотова и начал предъявлять тому претензии о несоблюдении фейр-плей игроками армейцев, указывая пальцем в сторону скамейки красно-синих. Федотов в ответ на это заявил: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Иди, езжай домой, ***, *** клоун».

Конфликт возник на фоне первого гола армейцев. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, находившийся с мячом, обратил внимание на то, что футболист красно-синих Хорхе Карраскаль оказался на газоне. Зобнин решил остановиться, чтобы Карраскалю оказали помощь, однако главный судья Сергей Карасев не стал останавливать игру, а защитник ЦСКА Милан Гайич подхватил мяч, прошел с ним по правому флангу и отдал передачу форварду Федору Чалову, который забил гол.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля на ближайшем заседании, которое состоится в четверг, 20 октября.

Владимир Федотов. Федотов вдохнул новую жизнь в противостояние ЦСКА и «Спартака». Так ли это плохо?

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

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Александр Соболев

Спартак

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