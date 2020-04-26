«Потеряй мяч и не вернись назад. Это мне ближе». Зиньковский пошутил над своим дриблингом
15:32
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский опубликовал новые фотографии в Instagram. 24-летний россиянин привел свои рассуждения о важности дриблинга в мировом футболе.
«Отдай сопернику и навяжи борьбу», — написали Зиньковскому в комментариях под постом.
«Тотеряй мяч и не вернись назад, это мне ближе», — ответил в шутку Зиньковский пользователю Instagram.
В текущем сезоне хавбек провел 21 матч за самарцев и сделал 5 результативных передач.
Зиньковский пошутил над своим дриблингом pic.twitter.com/qmmZzjGPRg— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) April 26, 2020