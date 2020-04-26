«Потеряй мяч и не вернись назад. Это мне ближе». Зиньковский пошутил над своим дриблингом

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский опубликовал новые фотографии в Instagram. 24-летний россиянин привел свои рассуждения о важности дриблинга в мировом футболе.

«Отдай сопернику и навяжи борьбу», — написали Зиньковскому в комментариях под постом.

«Тотеряй мяч и не вернись назад, это мне ближе», — ответил в шутку Зиньковский пользователю Instagram.

В текущем сезоне хавбек провел 21 матч за самарцев и сделал 5 результативных передач.