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«Постараемся пойти по вашему пути». «Балтика» и «Ротор» поздравили «Лидс» с возвращением в АПЛ

23:10
&quot;Лидс&quot; вернулся в премьер-лигу. Фото ФК "Лидс Юнайтед".
&quot;Лидс&quot; вернулся в премьер-лигу. Фото ФК "Лидс Юнайтед".
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«Балтика» и «Ротор» поздравили «Лидс» с возвращением в английскую премьер-лигу.

«Поздравляем. Постараемся в этом году пойти по вашему пути», — говорится в сообщении Twitter «Балтики» под записью «Лидса» о выходе в премьер-лигу.

«Поздравляем», — написала пресс-служба «Ротора».

Также «Лидс» получил поздравления от многих других клубов: дортмундской «Боруссии», «Ньюэллс Олд Бойз», «Марселя», «Зволле», «Фулхэма». Приветствовала возвращение клуба в элиту и пресс-служба премьер-лиги.

«Лидс Юнайтед» — трехкратный чемпион Англии, обладатель Кубка страны и Кубка лиги, двукратный победитель Суперкубка Англии. Также команда дважды выигрывала Кубок Ярмарок, доходила до финала этого турнира, а также была финалистом Кубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов. В Лиге чемпионов «Лидс» доходил до полуфинала.

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