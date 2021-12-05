«Посмотрим. Все может быть». Содержательное интервью Кержакова перед матчем
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков был немногословен перед началом матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
— Как вы относитесь к тому, что активные болельщики покинут трибуны в рамках акции? — первый вопрос Кержакову во время предматчевого интервью на «Матч Премьер».
— Положительно. Это говорит об объединении болельщиков.
— За счет чего «Нижний Новгород» может обыграть «Динамо»?
— Посмотрим.
— Правильно понимаем, что вы сыграете в два форварда?
— Все может быть.
— Удачи вам.
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