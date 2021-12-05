«Посмотрим. Все может быть». Содержательное интервью Кержакова перед матчем

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков был немногословен перед началом матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Как вы относитесь к тому, что активные болельщики покинут трибуны в рамках акции? — первый вопрос Кержакову во время предматчевого интервью на «Матч Премьер».

— Положительно. Это говорит об объединении болельщиков.

— За счет чего «Нижний Новгород» может обыграть «Динамо»?

— Посмотрим.

— Правильно понимаем, что вы сыграете в два форварда?

— Все может быть.

— Удачи вам.