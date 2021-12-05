Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2) высказал свое отношение к ухода болельщиков с трибун.

Фанаты покинули стадион по ходу матча в знак протеста против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит».

— Почему не стали делать замены в перерыве?

— Посчитали ненужным.

— Ваше отношение к уходу фанатов? Почему, по-вашему, на трибуне было всего около 30 активных болельщиков?

— Это дело фанатов. Во всех играх этого тура фанаты покидают стадион.

— Что случилось с командой после перерыва? Почему отдали инициативу? Если бы не Лантратов, счёт был бы крупнее?

— А что с командой случилось? Ничего. Проиграли центр поля. В этом вся проблема.

(Георгий Скобликов)