Игорь Черевченко: «Уход со стадиона — дело фанатов»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2) высказал свое отношение к ухода болельщиков с трибун.
Фанаты покинули стадион по ходу матча в знак протеста против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит».
— Почему не стали делать замены в перерыве?
— Посчитали ненужным.
— Ваше отношение к уходу фанатов? Почему, по-вашему, на трибуне было всего около 30 активных болельщиков?
— Это дело фанатов. Во всех играх этого тура фанаты покидают стадион.
— Что случилось с командой после перерыва? Почему отдали инициативу? Если бы не Лантратов, счёт был бы крупнее?
— А что с командой случилось? Ничего. Проиграли центр поля. В этом вся проблема.
(Георгий Скобликов)
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