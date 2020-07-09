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Популярный паблик сравнил Дзюбу и Кокорина со Шреком и Ослом

12:20
ВГИК сравнил форварда «Зенита» Артем Дзюбу и нападающего «Сочи» Александра Кокорина с персонажами известного мультика Шреком и Ослом.
ВГИК сравнил форварда «Зенита» Артем Дзюбу и нападающего «Сочи» Александра Кокорина с персонажами известного мультика Шреком и Ослом.
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Популярный паблик ВГИК в социальной сети «В контакте» сравнил форварда «Зенита» Артем Дзюба и нападающего «Сочи» Александра Кокорина с персонажами известного мультика Шреком и Ослом.

29-летний Кокорин принадлежит «Зениту» и выступает за «Сочи» на правах аренды. Главный тренер команды из Краснодарского края Владимир Федотов заявил, что за участие Кокорина в матче с сине-бело-голубыми пришлось заплатить серьезную сумму. По данным «СЭ», она составляет порядка 25 миллионов рублей.

ВГИК сравнил форварда «Зенита» Артем Дзюбу и нападающего «Сочи» Александра Кокорина с персонажами известного мультика Шреком и Ослом.
ВГИК сравнил форварда «Зенита» Артем Дзюбу и нападающего «Сочи» Александра Кокорина с персонажами известного мультика Шреком и Ослом.

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