Попов считает, что постепенно необходимо воспитывать новых арбитров

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о проблемах судейского корпуса в весенней части РПЛ.

«Судейство? Нужно планомерно воспитывать новых арбитров из неудавшихся игроков. По-другому в России точно никак. Арбитром должен руководить человек, которому полностью доверяет тот, кто его нанимает. Тут ситуация такая же, как и с тренером: увольняешь руководителя судейского корпуса — объясни то, за какие заслуги ты его брал, что требовал и что у него не получилось. Не можешь ответить на эти простые вопросы — на выход вместе с ним. В России нет ответственности ни за что, отсюда все беды. Или все спихивают на одного «козла отпущения», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко, следом идет «Ростов» (50) и «Спартак» (49).