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Сегодня, 16:28

Попов считает, что постепенно необходимо воспитывать новых арбитров

Виктория Кравченко
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Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о проблемах судейского корпуса в весенней части РПЛ.

«Судейство? Нужно планомерно воспитывать новых арбитров из неудавшихся игроков. По-другому в России точно никак. Арбитром должен руководить человек, которому полностью доверяет тот, кто его нанимает. Тут ситуация такая же, как и с тренером: увольняешь руководителя судейского корпуса — объясни то, за какие заслуги ты его брал, что требовал и что у него не получилось. Не можешь ответить на эти простые вопросы — на выход вместе с ним. В России нет ответственности ни за что, отсюда все беды. Или все спихивают на одного «козла отпущения», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко, следом идет «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-nam-nuzhno-planomerno-vospityivat-novyih-arbitrov
РПЛ
Алексей Попов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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