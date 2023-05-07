«Зенит» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1. В рамках РПЛ красно-белые не выигрывали у петербуржцев с конца 2017 года.

В этой игре команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул. Чтобы выиграть золотые медали РПЛ, «Зениту» нужно победить красно-белых, либо сыграть вничью и ждать, что ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург».

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «Спорт-Экспресс» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.