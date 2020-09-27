«Понравилось, что контролировали большую часть игры». Слуцкий подвел итоги встречи с «Ротором»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Ротором» (3:1) в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России отметил игру хавбека Хвичи Кварацхелии.

— Вопрос в том, как мы реализовали моменты. Пропустили абсолютно необязательный мяч — это не понравилось. Понравилось то, что большую часть игры контролировали ее ход. Кварацхелия посадил на карточки несколько игроков «Ротора». Он забил гол после индивидуальных действий. Я за разумный баланс между дриблингом и комбинационными действиями. В концовке Хвича мог отдать, например, пять голевых передач, — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».