Пономарев: «Все мы рассчитываем на то, что ЦСКА в следующем сезоне выиграет золото РПЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«Конечно, мы все рассчитываем на то, что ЦСКА в следующем сезоне выиграет золото в чемпионате. При этом не стоит исключать и призовое место. Куда деваться? Это спорт. Иногда все так и должно быть. У ЦСКА сбалансированная оборона, игроки сыграны между собой. Я думаю, что нам впереди нужна парочка быстрых футболистов таких, как Малком, забивных. Тогда все будет хорошо», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России. Чемпионом пятый раз подряд стал «Зенит», замкнул тройку лучших «Спартак».