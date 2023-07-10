Пономарев: «Все мы рассчитываем на то, что ЦСКА в следующем сезоне выиграет золото РПЛ»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.
«Конечно, мы все рассчитываем на то, что ЦСКА в следующем сезоне выиграет золото в чемпионате. При этом не стоит исключать и призовое место. Куда деваться? Это спорт. Иногда все так и должно быть. У ЦСКА сбалансированная оборона, игроки сыграны между собой. Я думаю, что нам впереди нужна парочка быстрых футболистов таких, как Малком, забивных. Тогда все будет хорошо», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.
В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России. Чемпионом пятый раз подряд стал «Зенит», замкнул тройку лучших «Спартак».
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|ЦСКА
|0
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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