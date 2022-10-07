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7 октября, 14:32

Пономарев рассказал, что у «Динамо» проблемы в обороне перед матчем с ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 12-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча состоится 8 октября. Начало — в 16.30 мск.

«ЦСКА победит, команда идет на подъеме, у армейцев практически уже нет слабых мест. Отмечу Чалова, парень встрепенулся, пора уже ему быть мужиком на поле, это радует. Он много работает над собой, и это дает плоды», — рассказал Пономарев «РБ Спорту».

Он также отметил, что хавбека московского клуба Арсена Захаряна перехвалили, из-за чего тот часто спорит с судьями. Пономарев также заявил, что у «Динамо» проблема с обороной.

Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».

ЦСКА с 23 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» набрало 16 очков и после 12 туров занимает восьмую строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-na-oboronu-dinamo-poroj-zhalko-smotret-zavtra-ih-zhdet-porazhenie-ot-tsska/
Владимир Пономарев
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
24.10 17:30
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 - : -
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