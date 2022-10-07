Пономарев рассказал, что у «Динамо» проблемы в обороне перед матчем с ЦСКА

«ЦСКА победит, команда идет на подъеме, у армейцев практически уже нет слабых мест. Отмечу Чалова, парень встрепенулся, пора уже ему быть мужиком на поле, это радует. Он много работает над собой, и это дает плоды», — рассказал Пономарев «РБ Спорту».

Он также отметил, что хавбека московского клуба Арсена Захаряна перехвалили, из-за чего тот часто спорит с судьями. Пономарев также заявил, что у «Динамо» проблема с обороной.

Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».