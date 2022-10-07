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7 октября, 14:00

Лахтер: «В «Волге» Сапогов не позволил сдать матч»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Алексей Сапогов.
Фото Global Look Press

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем клиенте — экс-форварде нижегородской «Волги» Алексее Сапогове.

— Вы сотрудничали с Алексеем Сапоговым. Это человек с диагнозом? Или просто странный?

— Про диагноз говорить не буду. Но Леха — парень своеобразный. Мне искренне жаль, что российский футбол потерял такую неординарную личность. Человек со своим мнением. Четко излагающий мысли. Он был вне волны. А возможно, и вне времени.

— Как в нижегородской «Волге» Сапогов дрался с целой раздевалкой, чтобы не сдавали матч?

— «Волга» вылетала. Игроки месяцев пять сидели без зарплаты. Убить большим кушем команду, которая забыла, как выглядят деньги, очень легко. Накануне матча людям занесли. А Сапогов — это точно не про поддавки. Да, он на винтах, но не из тех, кто за бабки готов потерять имя и совесть. Ни в каких *** околофутбольных историях не замешан. Вот и в Нижнем деньги взять не позволил.

— Сапогов не похож на супермена, способного навалять всей команде.

— Когда говорят «дрался с раздевалкой», это не значит, что против него стояло 20 человек, а он был бронзовым бойцом из Шаолиня и всех завалил. Но помахались. Сапог — парень уличный, бесстрашный, здоровый кабан. Кто-то после первого же удара сдулся. Молодые вообще моментально отвалились.

— А потом в «Анжи» Сапогов огреб от Асильдарова, тот ему челюсть сломал.

— У них был давний закус — как раз с «Волги». Случилось всё на сборе в Анталии. Я жил в том же отеле, что и «Анжи» — только позже заехал, когда Сапогов был уже в больнице. От нескольких человек слышал, что Асильдаров подлянку кинул, напал сзади, Леха не ожидал удара. Если бы по-честному рубились, еще неизвестно кто бы огреб.

— Почему Сапогов резко скис и в 27 закончил карьеру?

— Ему нужно было сконцентрироваться на футболе, а Леху не туда понесло. Когда началась его беготня по телеканалам, десятки интервью, я уже понимал, к чему все идет. Говорил: «Ты не обладаешь таким запасом сил и энергии, чтобы везде шлендрать — и при этом оставаться футболистом. Тебя просто не хватит». К сожалению, достучаться до Сапогова не смог. А потом у него начались духовные искания...

Не знаю, доехал бы он в итоге до «Ювентуса», о котором мечтал. Но если бы выдал еще один приличный сезон, наверняка оказался бы в каком-нибудь российском топ-клубе. Он же в полумертвой «Волге» забивал и «Зениту», и ЦСКА, и «Спартаку». Стал лучшим бомбардиром клуба. Появился как черт из табакерки — и так же быстро исчез.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Алексей Сапогов
ФК Волга (Нижний Новгород)
Деннис Лахтер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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