Лахтер: «В «Волге» Сапогов не позволил сдать матч»
Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем клиенте — экс-форварде нижегородской «Волги» Алексее Сапогове.
— Вы сотрудничали с Алексеем Сапоговым. Это человек с диагнозом? Или просто странный?
— Про диагноз говорить не буду. Но Леха — парень своеобразный. Мне искренне жаль, что российский футбол потерял такую неординарную личность. Человек со своим мнением. Четко излагающий мысли. Он был вне волны. А возможно, и вне времени.
— Как в нижегородской «Волге» Сапогов дрался с целой раздевалкой, чтобы не сдавали матч?
— «Волга» вылетала. Игроки месяцев пять сидели без зарплаты. Убить большим кушем команду, которая забыла, как выглядят деньги, очень легко. Накануне матча людям занесли. А Сапогов — это точно не про поддавки. Да, он на винтах, но не из тех, кто за бабки готов потерять имя и совесть. Ни в каких *** околофутбольных историях не замешан. Вот и в Нижнем деньги взять не позволил.
— Сапогов не похож на супермена, способного навалять всей команде.
— Когда говорят «дрался с раздевалкой», это не значит, что против него стояло 20 человек, а он был бронзовым бойцом из Шаолиня и всех завалил. Но помахались. Сапог — парень уличный, бесстрашный, здоровый кабан. Кто-то после первого же удара сдулся. Молодые вообще моментально отвалились.
— А потом в «Анжи» Сапогов огреб от Асильдарова, тот ему челюсть сломал.
— У них был давний закус — как раз с «Волги». Случилось всё на сборе в Анталии. Я жил в том же отеле, что и «Анжи» — только позже заехал, когда Сапогов был уже в больнице. От нескольких человек слышал, что Асильдаров подлянку кинул, напал сзади, Леха не ожидал удара. Если бы по-честному рубились, еще неизвестно кто бы огреб.
— Почему Сапогов резко скис и в 27 закончил карьеру?
— Ему нужно было сконцентрироваться на футболе, а Леху не туда понесло. Когда началась его беготня по телеканалам, десятки интервью, я уже понимал, к чему все идет. Говорил: «Ты не обладаешь таким запасом сил и энергии, чтобы везде шлендрать — и при этом оставаться футболистом. Тебя просто не хватит». К сожалению, достучаться до Сапогова не смог. А потом у него начались духовные искания...
Не знаю, доехал бы он в итоге до «Ювентуса», о котором мечтал. Но если бы выдал еще один приличный сезон, наверняка оказался бы в каком-нибудь российском топ-клубе. Он же в полумертвой «Волге» забивал и «Зениту», и ЦСКА, и «Спартаку». Стал лучшим бомбардиром клуба. Появился как черт из табакерки — и так же быстро исчез.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1