«Понимал, что к этому все идет». Экс-врач «Спартака» не удивлен, что Шюррле завершил карьеру

Бывший врач «Спартака» Михаил Бутовский, перешедший в августе в «Рубин», рассказал, что не удивился решению экс-форварда красно-белых Андре Шюррле завершить карьеру.

— Что произошло с Андре Шюррле?

— Сначала у него был бронхит, а затем на сборе зимой получил травму, которую лечил, — приводит «РИА Новости» слова Бутовского.

— Его вегетарианство сказалось на этом?

— Не понимаю, откуда всё это пошло. Он не вегетарианец, не надо производить подмену понятий. Это человек, который крайне редко ест мясо.

— Завершение карьеры вас удивило?

— Нет. Я понимал, что к этому всё идет. У него всё было написано на лице, читалось по глазам.

Шюррле играл за «Спартак» с 2019-го по 2020-й на правах аренды. Немец принадлежал дортмундской «Боруссии». 17 июля нападающий объявил о завершении карьеры.