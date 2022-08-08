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Кавазашвили: «Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку»

Кавазашвили считает, что отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и на чемпионскую гонку
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму полузащитника московского клуба Виктора Мозеса. По его мнению, отсутствие 31-летнего нигерийца будет очень заметно для красно-белых.

«Травма Мозеса — большая потеря для «Спартака», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru. — Отсутствие Виктора будет очень заметно для команды. Это замечательный и универсальный игрок, который занимает все те позиции, на которых бывают сложности у «Спартака» во время чемпионата«.

Экс-вратарь считает, что повреждение полузащитника может повлиять на чемпионскую гонку.

«Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку. Нужно ли кого-то покупать в срочном прядке, чтобы компенсировать потерю? Это уже не мое дело. Такие вопросы должно решать руководство клуба», — сказал он.

Мозес получил травму в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:0).

В нынешнем сезоне он забил 2 мяча в 4 матчах за «Спартак» в РПЛ. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 4 туров РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-otsutstvie-mozesa-povliyaet-na-spartak-i-vozmozhno-na-chempionskuyu-gonku-1330262/
Анзор Кавазашвили
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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