Кавазашвили: «Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку»

Кавазашвили считает, что отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и на чемпионскую гонку

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму полузащитника московского клуба Виктора Мозеса. По его мнению, отсутствие 31-летнего нигерийца будет очень заметно для красно-белых.

«Травма Мозеса — большая потеря для «Спартака», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru. — Отсутствие Виктора будет очень заметно для команды. Это замечательный и универсальный игрок, который занимает все те позиции, на которых бывают сложности у «Спартака» во время чемпионата«.

Экс-вратарь считает, что повреждение полузащитника может повлиять на чемпионскую гонку.

«Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку. Нужно ли кого-то покупать в срочном прядке, чтобы компенсировать потерю? Это уже не мое дело. Такие вопросы должно решать руководство клуба», — сказал он.

Мозес получил травму в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:0).

В нынешнем сезоне он забил 2 мяча в 4 матчах за «Спартак» в РПЛ. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 4 туров РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают второе место в турнирной таблице.