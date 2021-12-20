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Шварц рассказал, после какого матча «Динамо» в раздевалке было жарче всего

12:35
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал, после какого матча провел разговор с футболистами на повышенных тонах в раздевалке.

— После какого матча в раздевалке было жарче всего?

— Первым приходит на ум случай еще на сборах — после одного товарищеского матча, когда я не был согласен с парой вещей, произошедших на поле. Тогда пришлось пошуметь.

— Бутсы летали, как у Алекса Фергюсона?

— Нет-нет, только слова. И только по делу. А в сезоне...

— ...после домашнего поражения от «Нижнего»?

— Тогда был другой настрой. Разочарование... Команда не показала должного желания, стремления. Я не кричал, говорил тихо, но слова были максимально горькими и прямыми. Все всё хорошо поняли.

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Константин Алексеев все материалы автора

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