Шварц рассказал, после какого матча «Динамо» в раздевалке было жарче всего
12:35
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал, после какого матча провел разговор с футболистами на повышенных тонах в раздевалке.
— После какого матча в раздевалке было жарче всего?
— Первым приходит на ум случай еще на сборах — после одного товарищеского матча, когда я не был согласен с парой вещей, произошедших на поле. Тогда пришлось пошуметь.
— Бутсы летали, как у Алекса Фергюсона?
— Нет-нет, только слова. И только по делу. А в сезоне...
— ...после домашнего поражения от «Нижнего»?
— Тогда был другой настрой. Разочарование... Команда не показала должного желания, стремления. Я не кричал, говорил тихо, но слова были максимально горькими и прямыми. Все всё хорошо поняли.
Читайте также
Катастрофа для мирового хоккея: НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ, чемпионат России 2021 / 2022, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи, расписание, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю