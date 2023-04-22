Мостовой — о победе над «Динамо»: «Создали интригу сами себе, раньше можно было заканчивать игру»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против московского «Динамо» (3:1).

— 100 матчей за «Зенит», сегодня гол, какие эмоции?

— Это уже 102-й матч, сотый был с «Локомотивом». Приятно, вручили перед болельщиками. Еще и гол забил, «Динамо» такой соперник. Все супер, все идет хорошо.

— Взбодрил ли гол Фомина?

— Создали интригу сами себе, так можно сказать. Необязательный совершенно гол. У Кассьерры был момент, еще были моменты, раньше можно было заканчивать игру, третий забивать. Пока не всегда так получается. Хорошо, что закатили гол. Засосали, как мне сказали в раздевалке ребята. Поэтому хорошо, что победили.

— Сразу после гола вы побежали к Павлу Скорику.

— Павел Скорик и Владимир Хайтин меня мотивируют постоянно. Свои ритуалы даже есть перед игрой. Поэтому к ним индивидуально подошел, отпраздновали гол.

— Ощущение, что вы с Малкомом понимаете друг друга с полуслова.

— Ну, не с полуслова конечно, но у нас многое сегодня получалось. Я ему много голевых передач в этом сезоне отдал, он мне тоже. Поэтому хорошо, что у нас так все получается, надеюсь, продолжим в том же духе.

(Георгий Горностаев)