Мантуан: «Тальерес» — очень сильный клуб, жду матча с нетерпением!"
Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от предсезонного турнира Летний кубок, который пройдет в Санкт-Петербурге.
«Матч против аргентинского «Тальереса»? Жду с нетерпением! Прекрасно представляю себе эту команду, смотрел ее матчи в Кубке Либертадорес, очень сильный клуб. Будет сложная игра, с соперниками из Аргентины всегда непросто. Я уже встречался на поле с аргентинцами, а вот для тех, кто еще нет, это будет очень интересный и запоминающийся опыт», — приводит слова Мантуана сайт «Зенита».
«Зенит» в Летнем кубке сыграет с «Сочи» (2 июля), аргентинским «Тальересом» (5 июля) и сербской «Црвеной Звездой» (8 июля). Турнир пройдет в Санкт-Петербурге.
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Кр. Советов – Зенит
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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