Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос: «Я рад вернуться, мы классно начали предсезонку»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос поделился впечатлениями от первых дней на зимних сборах в Дохе.

«Я очень рад вернуться, мы классно начали предсезонку. В прошлом году я тоже проходил сборы с «Зенитом», настроен работать и улучшать свою форму и свои качества. Как себя чувствую после вчерашней тренировки в тренажерном зале? Есть небольшая боль в мышцах. Конечно, в первые дни приходится тяжеловато, но у нас есть время на восстановление. Сейчас отдохнем, и вечером снова продолжим работу», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова футболиста.

Учебно-тренировочный сбор «Зенита» в столице Катара стартовал 14 января и продлится до 28-го числа.

После 18 туров питерская команда с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.