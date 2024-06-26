Мостовой: «Люблю АПЛ и хочу перейти туда, поэтому на Евро-2024 болею за Англию»

Футболист «Зенита» Мостовой рассказал, что на Евро-2024 болеет за Англию

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мечтает поиграть в АПЛ.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Еще переживал за сербов — братский народ», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Сборная Англии в группе С заняла первое место, набрав 5 очков в 3 матчах. На второй строчке расположилась Дания (3), на третьей — Словения (3), на четвертой — Сербия (2).

26-летний Мостовой в сезоне-2023/24 сыграл за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.