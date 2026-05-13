Источник: Гомес из «Вулверхэмптона» отклонил предложение «Зенита» ради перехода в «Атлетико»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес отказался от перехода в «Зенит», сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний футболист близок к переходу в «Атлетико», который готов заплатить за бразильца около 45 миллионов евро.

Отмечается, что сине-бело-голубые сделали Гомесу более высокое финансовое предложение, чем мадридцы, однако полузащитник хочет играть в «Атлетико».

При этом к футболисту также проявляют интерес «Лидс», «Аталанта» и «Галатасарай».

«Вулверхэмптон» по итогам сезона-2025/26 вылетел из АПЛ. Гомес провел 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. Он выступает за «волков» с 2023 года.

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