Лунев о помощи «Зениту» с выходом на первое место: «Если это не наша команда, то все равно, кто берет золото»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в интервью «СЭ» рассказал, как воспринял то, что «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ после победы бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре чемпионата.

Лунев выступал за команду из Санкт-Петербурга с января 2017 года по июль 2021 года.

— Как трехкратному чемпиону России в составе «Зенита» тебе было важно помочь бывшим партнерам выйти на первое место?

— У меня весь фокус на выступлениях «Динамо». Если это не наша команда, то все равно, кто берет золото. Мы же, к сожалению, порадовать в этом сезоне болельщиков не сумели.

Из-за поражения от «Динамо» «Краснодар» упустил лидерство в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 за 1 тур до конца. «Быки» идут вторыми с 63 очками, на первой строчке — «Зенит» с 65 очками.

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург», а «Зенит» встретится на выезде с «Ростовом».