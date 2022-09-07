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7 сентября, 10:29

Урунов о первой тренировке в составе «Урала»: «В команде хорошая атмосфера»

Урунов рассказал о своих впечатлениях от первой тренировки в составе «Урала»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Урала» Остон Урунов рассказал о своих впечатлениях от первой тренировки в составе команды.

2 сентября екатиренбургский клуб объявил о подписании контракт с 21-летним узбеком. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Впечатления отличные. Правда, я тут никого не знаю. Но видно, что в команде хорошая атмосфера. В «Урале» стабильная команда. В Екатеринбурге хороший стадион, хорошие болельщики. Сейчас тяжелая ситуация. Но я надеюсь, что мы справимся.

Я полтора месяца тренировался индивидуально. Осталось меньше недели до матча с «Торпедо». Надеюсь, что буду готов», — сказал Урунов в интервью пресс-службе клуба.

В воскресенье, 11 сентября, екатиренбуржцы сыграют с «Торпедо» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Екатиренбурге. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.

После 8 туров РПЛ «Урал» набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с 1 баллом располагается на 15-й позиции.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/4052
Остон Урунов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
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