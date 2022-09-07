Урунов о первой тренировке в составе «Урала»: «В команде хорошая атмосфера»

Урунов рассказал о своих впечатлениях от первой тренировки в составе «Урала»

Полузащитник «Урала» Остон Урунов рассказал о своих впечатлениях от первой тренировки в составе команды.

2 сентября екатиренбургский клуб объявил о подписании контракт с 21-летним узбеком. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Впечатления отличные. Правда, я тут никого не знаю. Но видно, что в команде хорошая атмосфера. В «Урале» стабильная команда. В Екатеринбурге хороший стадион, хорошие болельщики. Сейчас тяжелая ситуация. Но я надеюсь, что мы справимся.

Я полтора месяца тренировался индивидуально. Осталось меньше недели до матча с «Торпедо». Надеюсь, что буду готов», — сказал Урунов в интервью пресс-службе клуба.

В воскресенье, 11 сентября, екатиренбуржцы сыграют с «Торпедо» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Екатиренбурге. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.

После 8 туров РПЛ «Урал» набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с 1 баллом располагается на 15-й позиции.