Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс женился

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс 12 февраля в Instagram рассказал о своей свадьбе.

По его словам, он официально оформил отношения со своей супругой 9 февраля. Из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса, торжественная часть была перенесена на лето.

Он добавил, что зарегистрировать брак именно сейчас было необходимо, чтобы продолжить семейную жизнь в Москве.

Футболист перешел в «Спартак» из ПСВ во время зимнего перерыва в чемпионате России. За новую команду он пока не играл в официальных матчах.