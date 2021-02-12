РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс женился

21:09
Теги:

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс 12 февраля в Instagram рассказал о своей свадьбе.

По его словам, он официально оформил отношения со своей супругой 9 февраля. Из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса, торжественная часть была перенесена на лето.

Публикация от Jorrit Hendrix (@jorrithendrix)

Он добавил, что зарегистрировать брак именно сейчас было необходимо, чтобы продолжить семейную жизнь в Москве.

Футболист перешел в «Спартак» из ПСВ во время зимнего перерыва в чемпионате России. За новую команду он пока не играл в официальных матчах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир