РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Мурило отреагировал на информацию о намерении «Локомотива» продать игрока

22:04
Теги:

Футбольный агент Лукас Минейро, представляющий интересы защитника «Локомотива» Мурило Серкейру, прокомментировал «СЭ» информацию, что клуб настроен продать игрока. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Я не знаю о намерении в клубе продать Мурило летом. И должны ли они говорить? Моя коммерческая работа не зависит от того, хочет ли клуб его продать или нет», — сказал Минейро.

«Локомотив» готовится ко второй половине сезона в Марбелье. В Испанию прилетело 32 игрока. «Локомотив» набрал 28 очков в 19 турах и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

(Данил Алешин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир