Агент Мурило отреагировал на информацию о намерении «Локомотива» продать игрока
Футбольный агент Лукас Минейро, представляющий интересы защитника «Локомотива» Мурило Серкейру, прокомментировал «СЭ» информацию, что клуб настроен продать игрока. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Я не знаю о намерении в клубе продать Мурило летом. И должны ли они говорить? Моя коммерческая работа не зависит от того, хочет ли клуб его продать или нет», — сказал Минейро.
«Локомотив» готовится ко второй половине сезона в Марбелье. В Испанию прилетело 32 игрока. «Локомотив» набрал 28 очков в 19 турах и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
(Данил Алешин)
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