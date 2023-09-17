Бразильский игрок «Крыльев» Костанца ответил на вопрос о российском паспорте

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе получения российского гражданства.

«Сейчас идут разговоры. На 100 процентов не знаю, какая ситуация на данный момент. Пока я не подавал никаких документов. Зачем мне российский паспорт? Я не буду считаться легионером. Это хорошо для клуба. Возможно, останусь здесь на 5 и больше лет. Я люблю «Крылья», чувствую себя отлично!» — сказал Костанца «СЭ».

24-летний бразилец выступает за «Крылья» с января 2022 года. На его счету 36 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.