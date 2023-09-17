Ромащенко: «Динамо» нужно немножко подождать, и они наденут золотые медали»
Бывший игрок «Диинамо» Максим Ромащенко поделился мнением об игре московского клуба.
- Пришел новый главный тренер Марцел Личка. Знаю, что он предъявил новые требования к футболистам, — приводит слова Ромащенко «Известия». — Впрочем, такое всегда происходит при смене тренера. Футболистам нужно время, чтобы эти требования понять.
— Почему «Динамо» уже почти 30 лет не может ничего выиграть?
— К сожалению, это вопрос, на который нет ответа. Я как болельщик «Динамо» переживаю из-за этого наряду с другими поклонниками клуба. Желаю команде и ее руководству всяческих успехов. Знаю, что в последние годы ситуация налаживается. Знаю не понаслышке, поскольку состою в обществе ветеранов «Динамо». Мы знаем, какие изменения произошли в клубе. Очень существенные. Теперь это клуб уже более высокого уровня с точки зрения организации и порядка. Думаю, нужно еще немного времени, чтобы всё это стабилизировать. Конечно, хочется, чтобы московское «Динамо» стало чемпионом, как это не раз в последние десятилетия делали другие московские команды.
— С точки зрения организации это «Динамо» напоминает ваши времена 1990-х, когда клубом руководил Николай Толстых, когда были стабильность и постоянная борьба за медали и трофеи?
— Да. Я как раз это и имею в виду. Все для успеха сейчас у «Динамо» есть. В клубе хороший менеджмент, хорошие футболисты и тренерский состав. Думаю, нужно немножко подождать, и мы всё-таки наденем золотые медали.
«Динамо» после 8 матчей занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1