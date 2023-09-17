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Ромащенко: «Динамо» нужно немножко подождать, и они наденут золотые медали»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Диинамо» Максим Ромащенко поделился мнением об игре московского клуба.

- Пришел новый главный тренер Марцел Личка. Знаю, что он предъявил новые требования к футболистам, — приводит слова Ромащенко «Известия». — Впрочем, такое всегда происходит при смене тренера. Футболистам нужно время, чтобы эти требования понять.

— Почему «Динамо» уже почти 30 лет не может ничего выиграть?

— К сожалению, это вопрос, на который нет ответа. Я как болельщик «Динамо» переживаю из-за этого наряду с другими поклонниками клуба. Желаю команде и ее руководству всяческих успехов. Знаю, что в последние годы ситуация налаживается. Знаю не понаслышке, поскольку состою в обществе ветеранов «Динамо». Мы знаем, какие изменения произошли в клубе. Очень существенные. Теперь это клуб уже более высокого уровня с точки зрения организации и порядка. Думаю, нужно еще немного времени, чтобы всё это стабилизировать. Конечно, хочется, чтобы московское «Динамо» стало чемпионом, как это не раз в последние десятилетия делали другие московские команды.

— С точки зрения организации это «Динамо» напоминает ваши времена 1990-х, когда клубом руководил Николай Толстых, когда были стабильность и постоянная борьба за медали и трофеи?

— Да. Я как раз это и имею в виду. Все для успеха сейчас у «Динамо» есть. В клубе хороший менеджмент, хорошие футболисты и тренерский состав. Думаю, нужно немножко подождать, и мы всё-таки наденем золотые медали.

«Динамо» после 8 матчей занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Источник: https://iz.ru/1575203/aleksei-fomin/nuzhno-nemnozhko-podozhdat-i-dinamo-nadenet-zolotye-medali
ФК Динамо (Москва)
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1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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