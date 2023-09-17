Ромащенко: «Динамо» нужно немножко подождать, и они наденут золотые медали»

Бывший игрок «Диинамо» Максим Ромащенко поделился мнением об игре московского клуба.

- Пришел новый главный тренер Марцел Личка. Знаю, что он предъявил новые требования к футболистам, — приводит слова Ромащенко «Известия». — Впрочем, такое всегда происходит при смене тренера. Футболистам нужно время, чтобы эти требования понять.

— Почему «Динамо» уже почти 30 лет не может ничего выиграть?

— К сожалению, это вопрос, на который нет ответа. Я как болельщик «Динамо» переживаю из-за этого наряду с другими поклонниками клуба. Желаю команде и ее руководству всяческих успехов. Знаю, что в последние годы ситуация налаживается. Знаю не понаслышке, поскольку состою в обществе ветеранов «Динамо». Мы знаем, какие изменения произошли в клубе. Очень существенные. Теперь это клуб уже более высокого уровня с точки зрения организации и порядка. Думаю, нужно еще немного времени, чтобы всё это стабилизировать. Конечно, хочется, чтобы московское «Динамо» стало чемпионом, как это не раз в последние десятилетия делали другие московские команды.

— С точки зрения организации это «Динамо» напоминает ваши времена 1990-х, когда клубом руководил Николай Толстых, когда были стабильность и постоянная борьба за медали и трофеи?

— Да. Я как раз это и имею в виду. Все для успеха сейчас у «Динамо» есть. В клубе хороший менеджмент, хорошие футболисты и тренерский состав. Думаю, нужно немножко подождать, и мы всё-таки наденем золотые медали.

«Динамо» после 8 матчей занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.