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Сегодня, 21:49

Полузащитник «Спартака» Мартинс считает, что Николсон заслужил свой дубль в матче с «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:0).

— Мы стараемся прессинговать всех соперников. Наше ментальность это играть все вместе. [Шамар] Николсон заслужил эти мячи. Он отлично прессинговал и помогал команде.

— Как оцените конкуренцию в клубе?

— У «Спартака» хорошая команда. Конкуренция — это нормально, она высокая и сильная.

«Спартак» после 11 матчей занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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