Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Честно говоря, еще до матча говорил, что любая команда может победить, но я совершенно не ожидал, что команда Карпина так рассыплется. 3:0 еще в первом тайме, хотя могло быть и больше. Наверно, можно смело говорить о том, что ошибка, приведшая к первому голу, очень сильно повлияла на команду. Сколько раз уже говорили о том, что такие передачи вратарю очень рискованно делать и вот это привело к голу. После Шамар забил свои два гола и исход матча уже был решен», — сказал Деменко «СЭ».

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА, у которого 17 баллов и еще один матч в запасе. «Ростов» (12 очков) сохраняет девятое место. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче РПЛ подряд.

Денис Сафронов