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Сегодня, 10:56

Веденеев не верит в успех «Сочи» в матче с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал предстоящий матч питерцев и «Сочи» в 14-м туре РПЛ.

По словам Веденеева, «Сочи» не сможет побороться за очки в матче с подопечными Сергея Семака.

«Сейчас немногие команды демонстрируют желание бороться. Тренеры заявляют об атакующем футболе, игроки нацелены на техничный футбол, пытаются мяч удержать у себя. И «Сочи» стоит в ряду таких команд — они продолжают попытки играть через пас, низом, поэтому сильным командам они в основном проигрывают, со слабыми набирают очки. Так что бороться за ничью в Петербурге они вряд ли будут, хотя все может случиться — вдруг тренер решит, что надо «стелиться», выставит состав соответствующий, того же Нобоа не поставит или выпустит его на замену», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

«Зенит» и «Сочи» сыграют сегодня 24 октября. Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-sejchas-nemnogie-komandy-demonstriruyut-zhelanie-borot-sya-i-sochi-v-ih-ryadu/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Сергей Веденеев
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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