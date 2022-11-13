Мартинс о первой половине сезона РПЛ: «Спартак» может и будет бороться за чемпионство»

Мартинс прокомментировал игру «Спартака» в первой половине сезона в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал игру красно-белых в первой половине сезона-2022/23 в РПЛ.

«Спартак» доказал, что может и будет бороться за чемпионство», —цитирует Мартинса «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» с 36 очками располагается на втором месте в турнирной таблице.

В 18 туре красно-белые сыграют дома против «Урала» в начале марта.