Рязанцев рассказал, что в 2011 году мог перейти в «Спартак»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, как долго планирует играть в футбол.

«Объективно — пока смогу чувствовать, что я не обуза для команды и могу приносить пользу. Пока нет предпосылок, что я станут обузой, например, через полгода. Мне надо еще набрать форму, потому что три недели был травмирован, но чувствую себя хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Рязанцева.

Также он поделился информацией о том, что мог перейти в «Спартак».

«Да. Теоретическая возможность была в 2011 году. Не получилось из-за технического момента. Шли переговоры, но не срослось. Не перешел, потому что «Спартак» выбрал другого российского футболиста. Не буду называть его имя», — добавил футболист.

36-летний Рязанцев выступает за «Торпедо» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 10 матче за московский клуб во всех турнирах и отличился одним голом.