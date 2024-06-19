Хлусевич: «Джикия давал нам «вишенку на торте» в атмосфере»
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал уход из клуба капитана Георгия Джикии.
— «Спартак» стал другим без Джикии?
— Георгий, конечно, давал нам «вишенку на торте» в атмосфере. Конечно, когда люди уходят, все меняется. Думаю, у нас есть достаточно футболистов, кто может взять функции лидера на себя.
— Джикия говорил, что проведет прощальный вечер в ресторане. Было что-то подобное?
— Да, мы попрощались. Рассказывать не буду.
— Считаете себя заменой Джикии в раздевалке и на поле?
— В плане атмосферы — может быть. Но на поле должен быть более опытный футболист.
Ранее сообщалось, что Джикия был предложен нескольким клубам турецкой суперлиги, включая «Трабзонспор», «Бешикташ». Летом 2024 года защитник стал свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
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2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
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5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
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6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
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7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
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9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
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|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4