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Сегодня, 11:49

Лунев рассказал, чего ждет от своей игры за «Динамо»

Виктория Кравченко
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Голкипер Андрей Лунев рассказал об ожиданиях от выступления в составе «Динамо».

— Мне нравится современный футбол и хочется играть в высокий прессинг, играть под прессингом с мячом. Хочется высочайших задач, быть чемпионом. Будем стремиться и работать.

Все прекрасно знают, что это клуб великого Яшина. Степень ответственности повышена, нежели в других командах. Но ответственность везде высокая. Нужно ходить и проявлять свои лучшие качества, радовать болельщиков своей игрой, — цитирует Лунева пресс-служба «Динамо».

32-летний вратарь подписал контракт до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.

Андрей Лунев
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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