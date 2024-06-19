Лунев рассказал, чего ждет от своей игры за «Динамо»

Голкипер Андрей Лунев рассказал об ожиданиях от выступления в составе «Динамо».

— Мне нравится современный футбол и хочется играть в высокий прессинг, играть под прессингом с мячом. Хочется высочайших задач, быть чемпионом. Будем стремиться и работать.

Все прекрасно знают, что это клуб великого Яшина. Степень ответственности повышена, нежели в других командах. Но ответственность везде высокая. Нужно ходить и проявлять свои лучшие качества, радовать болельщиков своей игрой, — цитирует Лунева пресс-служба «Динамо».