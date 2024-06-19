Хлусевич: «Спартак» должен бороться за чемпионство. Это возможно"

Защитник «Спартака» Данил Хлусевич поделился мнением о борьбе за чемпионство.

— Как должен завершиться сезон, чтобы вы были счастливы?

— Чемпионством. Это возможно, это футбол. «Спартак» должен бороться за чемпионство. Все покажет поле. Нам предстоит много работы, будем готовиться.

— Успели познакомиться с новым тренером Деяном Станковичем?

— Нет, еще не удалось. Футбольная карьера у него вообще великолепная. С карьерой футболиста все отлично, как и тренерской. С Абаскалем мы все попрощались. Не могу сказать, что ожидали. Это не от нас зависит. Просто ждали информацию. Это футбольная жизнь. Бывают разные моменты.

— Как ваше здоровье? Залечили болячки?

— Да, было повреждение прямо на разминке. Бывает, ничего страшного. Сейчас все хорошо. По работе будет уже точно понятно. Медобследование прошло удачно. Отпуск — великолепно. Поэтому все хорошо. Начинаем подготовку к сезону.

В среду, 19 июня футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование перед началом летних сборов.

В прошлом сезоне Хлусевич провел за красно-белых 34 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.