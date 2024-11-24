Барко: «Угальде — отличный игрок. Он очень важен для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ.

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу красно-белых. Форвард «Спартака» Манфред Угальде забил четыре мяча и отдал голевой пас на Барко в этом матче.

«Безумно рад такой победе над «Локомотивом». Был действительно великолепный матч. А что касается Угальде, то Манфред — отличный игрок. Он очень важен для «Спартака». Он постоянно совершенствуется. Но я, конечно, знал и понимал, что он может забивать очень и очень много», — цитирует Барко Legalbet.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России и поднялся на четвертое место, набрав 31 очко.