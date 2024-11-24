Агент Угальде назвал очень важным лидерство футболиста в гонке лучших бомбардиров РПЛ

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, в комментарии для «СЭ» высказался о результативности форварда в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

Футболист красно-белых Манфред Угальде оформил покер, он отличился на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах. Также костариканец на 80-й минуте отдал голевую передачу на Эсекьеля Барко.

«Очень хороший день для Манфреда. Его выступление — топ! Лучший бомбардир чемпионата? Это очень важное событие», — сказал Морсинк «СЭ».

22-летний костариканец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне (12 голов), опередив полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова (10).

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром».