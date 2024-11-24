Агент Сафонов — о том, с кем нужно расстаться «Спартаку»: «Сейчас вся страна ждет и следит, когда Жозе похудеет»

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, с какими футболистами нужно расстаться «Спартаку».

«Кто напрашивается на выход из «Спартака» в зимнее окно? У них сейчас три состава. Один состав — смело на выход! Сейчас вся страна ждет и следит, когда Жозе похудеет. И там таких персонажей хватает. Если на Дуарте есть спрос, то его надо за руку отвести, пока можно хоть какие-то деньги за него получить. Многое еще зависит от тренеров. В России их часто меняют, а это проблема. Приходит новый и говорит, что его нынешние игроки не устраивают. Потом появляются три состава. Приезжает иногда такой балласт, что без слез не взглянешь», — цитирует Сафонова Legalbet.

После 16 туров «Спартак» с 31 баллом располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России.