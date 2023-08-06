Денисов об успешном старте сезона «Спартака»: «Не задумываюсь о том, что будет в следующей игре»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал старт сезона.

— «Спартак» бодро начал сезон: четыре победы подряд. В чем ты видишь причины? И за счет чего можно обрести стабильность, чтобы не допустить прошлогодние ошибки?

— Не задумаюсь о том, что будет через несколько туров. Идем от игры к игре. Уже совсем скоро кубковый матч.

«Спартак» лидирует в РПЛ, набрав 9 очков в трех турах.

8 августа красно-белые сыграют дома с «Пари НН» в кубковом матче.