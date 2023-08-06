«Балтика» — «Факел»: Мусаев вывел хозяев вперед

«Балтика» вышла вперед в матче третьего тура РПЛ против «Факела» — 2:1.

Гол на 48-й минуте встречи забил нападающий Тамерлан Мусаев. Для 22-летнего игрока этот мяч стал первым в РПЛ.