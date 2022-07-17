Нобоа: «Уровень РПЛ чуть-чуть упал»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что уровень РПЛ упал, однако качество игры российских футболистов находится на высоком уровне.

«Уровень РПЛ чуть-чуть упал. Есть очень хорошие русские футболисты, но сейчас тяжело найти сильных иностранцев из Европы. Раньше был другой уровень, потому что были иностранцы, они помогали. Мне кажется, уровень российских игроков не падал, они показали это на ЧМ. Сейчас их нет на ЧМ, мы не можем увидеть их реальный уровень на фоне остальных», — сказал Нобоа.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.