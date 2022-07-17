Мелкадзе рассказал, что ему удалось оформить Fan ID за один день

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что оформил Fan ID за один день.

«Оформлял ли я карту болельщика? Да, по-моему, все футболисты оформляли. За сколько оформило его? Примерно за один день. На один день подали, на второй уже получил», — сказал Мелкадзе.

Карту болельщика можно оформить на «Госуслугах» — подать заявление может любой житель России, имеющий учетную запись на портале. Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в 11 регионах.

С первого тура нового сезона Fan ID необходим для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Остальные стадионы клубов РПЛ должны подключиться к проекту во второй части сезона-2022/23.