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Сегодня, 14:05

Нобоа: «Настоящий Кристиан вернулся! Я полностью набрал былую форму»

Полузащитник «Сочи» Нобоа заявил, что набрал былую форму
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в беседе с «СЭ» рассказал о своем состоянии после двух матчей в стартовом составе команды.

«Настоящий Кристиан вернулся! Я провел два матч по девяносто минут, чувствую себя отлично. Считаю, что я полностью набрал былую форму прошлого сезона. Всегда нужно какое-то время на адаптацию, у меня оно уже прошло. Все нормально, двигаемся дальше!» — сказал Нобоа «СЭ».

В нынешнем сезоне полузащитник забил три мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт 37-летнего эквадорца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре команда в гостях сыграет со «Спартаком» 14 августа.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

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Ростов

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Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

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Урал

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