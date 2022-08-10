Нобоа: «Настоящий Кристиан вернулся! Я полностью набрал былую форму»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в беседе с «СЭ» рассказал о своем состоянии после двух матчей в стартовом составе команды.

«Настоящий Кристиан вернулся! Я провел два матч по девяносто минут, чувствую себя отлично. Считаю, что я полностью набрал былую форму прошлого сезона. Всегда нужно какое-то время на адаптацию, у меня оно уже прошло. Все нормально, двигаемся дальше!» — сказал Нобоа «СЭ».

В нынешнем сезоне полузащитник забил три мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт 37-летнего эквадорца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре команда в гостях сыграет со «Спартаком» 14 августа.