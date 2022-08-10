Юран назвал чушью информацию о том, что он предлагал «Ростову» провести договорной матч

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что он предлагал «Ростову» провести договорной матч в конце сезона РПЛ-2021/22.

«Это полная чушь», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура РПЛ в прошлом сезоне в обмен на две победы над «Химками» в сезоне-2022/23. Ту встречу «Ростов» выиграл со счетом 2:1.

9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Юран будет уволен с поста главного тренера команды. Подмосковный клуб еще не объявлял об отставке 53-летнего специалиста официально.

Сегодня, 10 августа, Терюшков опроверг информацию о том, что Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч.