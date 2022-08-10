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Сегодня, 14:07

Юран назвал чушью информацию о том, что он предлагал «Ростову» провести договорной матч

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что он предлагал «Ростову» провести договорной матч в конце сезона РПЛ-2021/22.

«Это полная чушь», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура РПЛ в прошлом сезоне в обмен на две победы над «Химками» в сезоне-2022/23. Ту встречу «Ростов» выиграл со счетом 2:1.

9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Юран будет уволен с поста главного тренера команды. Подмосковный клуб еще не объявлял об отставке 53-летнего специалиста официально.

Сегодня, 10 августа, Терюшков опроверг информацию о том, что Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yuran-otreagiroval-na-obvineniya-v-popy-tke-sy-grat-dogovornyak-s-rostovom/
Сергей Юран
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 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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