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В «Химках» ответили на вопрос о компенсации Юрану за расторжение контракта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о компенсации главному тренеру команды Сергею Юрану за расторжение контракта.

«35-40 миллионов рублей? Эти цифры не имеют ничего общего с действительностью. Финансовую составляющую не могу комментировать. Но компенсацию Юран получит, безусловно. Человек выполнил задачу, все прописано в контракте», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

Вчера, 9 августа, Терюшков объявил, что Юран будет отправлен в отставку. Сообщалось, что сумма компенсации специалисту может составить 32 миллиона рублей. Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до конца мая 2023 года, клуб еще не объявлял о расторжении соглашения официально.

Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-kompensatsiya-yuranu-v-35-40-mln-tsifry-ne-sootvetstvuyut-dejstvitel-nosti/
Сергей Юран
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ФК Химки
9
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

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Ростов

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Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 3 1 0
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