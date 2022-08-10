В «Химках» ответили на вопрос о компенсации Юрану за расторжение контракта

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о компенсации главному тренеру команды Сергею Юрану за расторжение контракта.

«35-40 миллионов рублей? Эти цифры не имеют ничего общего с действительностью. Финансовую составляющую не могу комментировать. Но компенсацию Юран получит, безусловно. Человек выполнил задачу, все прописано в контракте», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

Вчера, 9 августа, Терюшков объявил, что Юран будет отправлен в отставку. Сообщалось, что сумма компенсации специалисту может составить 32 миллиона рублей. Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до конца мая 2023 года, клуб еще не объявлял о расторжении соглашения официально.

Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.