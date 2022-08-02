Генич высказался о работе Йокановича в «Динамо»

Комментатор Константин Генич высказался о работе главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Сербу не позавидуешь. Он приехал, и сразу посыпались проблемы. Сначала ушел Бальбуэна, потом Варела. Наверное, Йокановича убеждали, что все будет нормально, но нельзя избежать сравнения со Шварцем. Пока расклад не в пользу сербского специалиста. При Шварце было понятно, как играет «Динамо» — постоянно отбирали мяч на чужой половине поля. Сейчас ничего подобного нет. Индивидуальное мастерство Макарова, Смолова остается, но Захарян пока не в порядке.

4:0 с «Торпедо» никого не должны вводить в заблуждение. Эмоции Паршивлюка, когда он пихал Тюкавину, говорят о том, что лидеры команды недовольны футболистами, выходящими на замену. При Шварце было наоборот. Нет свежести у «Динамо». «Факел» играл в более динамовский футбол, чем сами бело-голубые. Стилистически «Динамо» осталось таким же, но наполнение игры изменилось — и не в лучшую сторону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 очками в 3 играх.