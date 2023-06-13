Полузащитник Шильцов вернется в «Спартак» после окончания аренды в «Пари НН»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Константин Шильцов вернется в расположение «Спартака» после окончания аренды в «Пари НН».

В составе нижегородцев в прошедшем сезоне Шильцов провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Вероятнее всего, Шильцов продолжит карьеру в одном из клубов ФНЛ. В частности, интерес к нему проявляют «Акрон» и «СКА-Хабаровск».

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи, выступая в чемпионате ФНЛ за «Спартак-2».