Олусегун: «Есть вероятность, что я останусь в «Краснодаре» на следующий сезон»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о своем будущем.

«Если честно, то насчет моего будущего еще ничего не понятно — 50 на 50. Есть переговоры с одним из клубов Европы, но это все, что могу сказать. Существует вероятность того, что я останусь в «Краснодаре», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Ранее игрок объявил «СЭ» о своем уходе из «Краснодара». 21-летний нигериец выступал за «быков» с 2021 года, провел 41 матч, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.