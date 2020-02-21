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Полузащитник «Рубина» Закиров проведет остаток сезона в «Волгаре»

14:42
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21-летний полузащитник «Рубина» Камиль Закиров продолжит карьеру в астраханском «Волгаре» на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20, сообщает официальный сайт казанцев.

Закиров перешел в «Рубин» летом 2019 года, сыграл за команду в трех матчах премьер-лиги. «Волгарь» лидирует в зоне «Юг» ПФЛ и ведет борьбу с владикавказской «Аланией» за выход в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/kamil-zakirov-provedet-ostatok-sezona-v-volgare

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