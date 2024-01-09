Игрок «Рубина» Безруков: «Надо чуть-чуть переделать календарь РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков считает, что необходимо немного переделать календарь чемпионата России.

«Надо просто чуть-чуть переделать календарь. Полностью его осмыслить, поскольку всегда будут недовольные команды. Но нужно в итоге прийти к совместному и оптимальному решению. Если все команды будут за, то спокойно уходить на паузу неделей раньше, чем обычно. Потому что в России декабрь морозный и играть очень сложно», — приводят «Известия» слова Безрукова.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига пытается учесть интересы клубов при составлении календаря, но потом сами команды из-за этого страдают.